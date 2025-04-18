ABD, vize başvurularında "Gazze bağlantılı" sosyal medya incelemesi yapacak

ABD’deki Donald Trump yönetiminin vize almak için başvuru yapan ve 1 Ocak 2007’de veya sonrasında Gazze Şeridi’ne gitmiş olan kişilere yönelik olarak vize sürecinde “sosyal medya incelemesi” yapılması emri verdiği belirtildi.



Reuters haber ajansının ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışmalarından aktardığına göre, söz konusu belgede yer verilen, göçmenlik veya göçmenlik dışı tüm vizeleri kapsaması öngörülen emir, kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışanları ile resmi ya da diplomatik bir görevle herhangi bir süre için Gazze Şeridi’nde bulunmuş kişileri de kapasayacak.

Belgede “sosyal medya incelemesinin sonucunda güvenlik meseleleri ile ilgili potansiyel olarak aşağılayıcı bilgilere ulaşılması halinde Güvenlik İstişari Görüşü’ne (SAO) başvurulması gerektiği” belirtildi. Söz konusu görüşe, vize başvurusu yapan kişinin “ABD’ye ulusal güvenlik riski” teşkil edip etmediğini tespit etmek için başvuruluyor.



BELGENİN ALTINDA RUBIO’NUN İMZASI VAR



Vize başvuruları ile ilgili bu yeni emrin yer aldığı belgenin ABD’nin tüm diplomatik misyonları ile konsolosluklarına gönderildiği belirtildi.



Trump yönetiminin bu son hamlesi, ülkede yaşayan yüzlerce kişinin vizelerinin iptal edildiği, aralarında Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Filistinli aktivist öğrenciler Mohsen Mahdawi ve Mahmud Halil gibi isimlerin Filistin’e desteklerini ifade eden eylem ve sözlerinin ardından gözaltına alındığı bir süreçte basına yansıdı.



Reuters’ın haberinde, söz konusu resmi belgenin 17 Nisan tarihli olduğu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasını taşıdığı bilgisi verildi.



DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, söz konusu iç yazışma konusunda yorum yapmayı reddetti, ABD’ye gelmek isteyen herkesin “kapsamlı bir kurumlararası güvenlik incelemesine girdiğini” savundu. Sözcü, “Trump yönetimi, vize sürecimiz üzerinden en yüksek ulusal güvenlik ve kamu güvenliği standartlarını sürdürerek ulusumuzu ve vatandaşlarımızı korumaya odaklıdır” dedi.

Sözcü, açıklamasında ayrıca güvenlik incelemesi sürecinin başvuru aşamasından vizenin geçerli olduğu süre boyunca da olmak üzere devam ettiğini, bunun kişilerin halen ABD’ye seyahat etmeye uygun olduğundan emin olmayı amaçladığını savundu.