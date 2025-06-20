ABD vize vermedi, milli takım kampı iptal oldu

Fildişi Sahili'nde 25 Temmuz-3 Ağustos arasında düzenlenecek Afrika Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın ABD kampı, vize krizi nedeniyle iptal edildi.

Başbakan Ousmane Sonko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal Kadın Basketbol Milli Takımı'nın bazı üyelerine vize verilmemesi üzerine, ABD'de yapılması planlanan 10 günlük hazırlık kampının tamamen iptal edilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.



Sonko, kampın Dakar'da yapılacağını belirtti.



ABD'nin Dakar Büyükelçiliğinin, yalnızca daha önce ABD vizesi almış isimlere vize verdiği ancak yeni başvuruları reddettiği öğrenilmişti.

Aralarında oyuncu ve teknik personelin de olduğu 12 kişi vize alamamıştı.



Donald Trump yönetiminin, bu ay başında 12 ülkeye getirdiği seyahat yasağına ek olarak aralarında Senegal'in de olduğu 36 ülkeye daha giriş vizelerinde yasak veya sınırlama getirmeyi düşündüğü öne sürülmüştü.