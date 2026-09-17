ABD vize vermemişti. BM'den oy birliği ile Mahmud Abbas kararı

BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti.



NE OLMUŞTU?

Donald Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üye ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'a vize vermeyi ikinci defa reddetmişti.

Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacaktı. AFP'ye açıklama yapan bir yetkili vize engelini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrı bir açıklama yaparak Filistin Yönetimi ve diğer kuruluşları "reform yapmamakla" suçlamıştı. Bakanlık, başkanlığını Abbas'ın yaptığı Filistin Kurtuluş Örgütü üye ve yöneticilerine yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.