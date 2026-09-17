ABD vize vermemişti. BM'den oy birliği ile Mahmud Abbas kararı
17.09.2026 22:44
Son Güncelleme: 17.09.2026 22:45
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın video konferans yoluyla BM'ye hitap etmesini öngören karar oy birliği ile kabul edildi.
BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti.
NE OLMUŞTU?
Donald Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üye ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'a vize vermeyi ikinci defa reddetmişti.
Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacaktı. AFP'ye açıklama yapan bir yetkili vize engelini doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrı bir açıklama yaparak Filistin Yönetimi ve diğer kuruluşları "reform yapmamakla" suçlamıştı. Bakanlık, başkanlığını Abbas'ın yaptığı Filistin Kurtuluş Örgütü üye ve yöneticilerine yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
Abbas, geçen yıl vize engeli nedeniyle BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını önceden kaydedilen videoyla katılmıştı.
GEÇEN YIL DA ENGELLENMİŞTİ
ABD yönetimi, geçen yıl da Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.
Bu nedenle 80'inci BM Genel Kurulu toplantılarında Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntüsü yayınlanmıştı.