ABD, Wagner'i "uluslararası suç örgütü" listesine aldı

ABD yönetimi, Rusya destekli Wagner Grubu'nu "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine ekledi.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner Grubu "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlandı.



Wagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna'daki savaşı destekleyen altyapının hedef alındığı belirtildi.



Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.



Hazine Bakanlığının açıklamasında, "Wagner personeli, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de toplu infazlar, tecavüz, çocuk kaçırma ve fiziksel taciz dahil olmak üzere devam eden ciddi suç faaliyetlerine karıştı." ifadesi kullanıldı.



Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kremlin yönetiminin Ukrayna'ya karşı "haksız savaşını" sürdürmek için Wagner Grubu aracılığıyla da olmak üzere "çaresizce" silah ve destek aradığını ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Wagner Grubu ve Prigozhin ile bağlantılı bir kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtildi.



BEYAZ SARAY UYDU FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTI



Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak üzere Kuzey Kore'den silah aldığını belgelediklerini söyleyerek roket ve füzelerin taşındığını düşündükleri vagonların uydu fotoğraflarını paylaşmıştı.



Kuzey Kore'nin bugüne kadar Wagner'e silah temin ettiğini inkar ettiğine dikkati çeken Kirby, ilgili fotoğrafların, 18 Kasım 2022'de Rusya'dan kalkan trenlerin Kuzey Kore'ye geldiğini ve 19 Kasım 2022'de de Kuzey Kore'den silah doldurulan konteynerlerin Rusya'ya geri gönderildiğini gösterdiğini öne sürmüştü.



Kirby, Wagner'e sağlanan teçhizatın Ukrayna'da sahadaki dinamikleri değiştirmediğini belirterek diğer taraftan Kuzey Kore'nin silah göndermeye devam edeceğini düşündüklerini de belirtmişti.



WAGNER GRUBU



Eski bir restoran işletmecisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu, defalarca savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle suçlandı. Wagner, daha önce Kırım, Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmıştı.