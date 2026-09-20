ABD "Yapay Zeka Gücü" kuruyor. Trump'tan "Yüce zeka" önerisi

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka teknolojisinde dünyanın daima ilk sırasında kalmak için "Uzay Kuvvetleri" benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Ayrıca, tüm bu teknolojiden sorumlu olacak "Yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı" atayacağını duyurdu.

"Yapay zeka bir sonraki sanayi devrimi veya internet çağı niteliğindedir ancak çok daha büyük ve etkili olacak, muhtemelen ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 25'i kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır." sözlerine yer veren Trump, ABD 'nin bu yarışta Çin dahil diğer ülkelerin önünde olduğunu ileri sürdü ve bu durumu korumaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Trump, "Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız. Aksine büyürken ona sahip çıkacağız, destek olacak ve onu takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Bu amaçla ilk dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarıya imza atan Uzay Kuvvetleri'ne (Space Force) benzer şekilde bir yapay zeka gücü (AI Force) oluşturuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar boyunca, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, azil süreci, küresel ısınma, erkeklerin kadın sporlarında yer alması gibi konularla gündemin meşgul edildiğine işaret eden Trump, Demokratların şimdi de yapay zeka çalışmalarını yok etme girişimini devreye soktuklarını savundu.

Trump ayrıca, "Tıpkı çok daha geniş bir şüphe alanını kapsadığı için 'küresel ısınma' terimini "iklim değişikliği' olarak değiştirmeleri gibi şimdi de doğrudan yapay zekayı hedef alıyorlar." yorumunda bulundu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ



ABD Başkanı'nın isim itirazı da dikkat çekti. "Yapay Zeka" ifadesini "yetersiz ve anlam bakımından zayıf" bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi başlattı. Donald Trump 'ın kullanıcılara sunduğu alternatif isimler arasında "Üstün Zeka", "Ekstrem Zeka" ve "Yüce Zeka" seçenekleri yer aldı.