ABD yapay zeka ve drone komutanlığı kuruyor: Autowarcom
01.10.2026 07:39
Son Güncelleme: 01.10.2026 07:45
Autowarcom'un kuruluşunu ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth duyurdu.
Pentagon yapay zeka, robotik teknoloji ve drone sistemlerini tek çatıda toplamak için yeni askeri birim kuruyor. Otonom Savaş Komutanlığı (Autowarcom) adı verilen birimi 4 yıldızlı general yönetecek.
Son dönemde "ya kontrolden çıkarsa" endişelerini artıran siber saldırı ve sızma girişimleriyle gündemden düşmeyen yapay zeka teknolojisi, savaş teknolojisine de damga vurmaya devam ediyor.
2019'da Uzay Komutanlığı'nı kuran ABD ordusu, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öne çıkan dronlar ile yapay zeka araçlarının askeri amaçla kullanılmasına ilişkin en önemli adımı attı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun genelinde otonom ve robotik kabiliyetlerin geliştirilmesi ve kullanılmasından sorumlu yeni bir askeri komutanlık kurulacağını açıkladı.
Hegseth'in "Otonom Savaş Komutanlığı" (Autonomous Warfare Command/Autowarcom) olarak adlandırılacağını söylediği yeni birim, dronlar ile yapay zeka gibi sistemlere ilişkin çalışacak.
Son dönemde yapay zekaya ilişkin endişeler de arttı.
"DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK HASSASİYET"
Virginia eyaletinin Quantico kentinde genç subay ve askeri personele seslenen Pete Hegseth, "Savaşın hızı, onu destekleme sürecinden daha hızlı değişiyor." dedi. "Bugün hem kaliteye hem de niceliğe ihtiyacımız var." diyen Hegseth, ekledi: "Silikon Vadisi'ndeki ucuz bilgi işlem gücü, süper zeka ve gelişmiş ticari üretim, düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli saldırıların yaygınlaşmasını sağladı."
Uzmanlar, yapay zekanın kontrolsüz biçimde geliştirilmesi ve teknoloji alanındaki rekabetin küresel güvenlik ortamındaki riskleri daha da artırabileceği konusunda uyarıyor.
İleri yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve dünya genelinde yaygınlaştırılmasında başı çeken iki ülke olan Çin ve ABD, yapay zeka politikaları ve sektördeki uygulamalar konusunda karşı karşıya geliyor. Her iki ülkeden güvenlik uzmanları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri sistemlerde yapay zekanın kullanımına ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alması ve ortak bir yaklaşım geliştirilmesi çağrısı yapıyor.
Dronlar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük avantajı konumunda.
RUSYA'NIN KAYIPLARININ YÜZDE 70'İNDEN SORUMLU
Tank ve topçu birliklerinin belirleyici olduğu bir çatışma olarak başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, giderek bir drone savaşına dönüşmesi de ABD'yi harekete geçirdi.
Tahminlere göre dronlar, Rusya'nın kayıplarının yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu. Bu sistemler, saldırıların uzaktan gerçekleştirilmesine olanak sağlarken pilotlar ve hava mürettebatı açısından riski de azaltıyor.
Son yıllarda bu alanda bazı adımlar atan Pentagon, Autowarcom'da dron savaşına ilişkin de adımlar atacak.