ABD yapay zeka ve drone komutanlığı kuruyor: Autowarcom

"DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK HASSASİYET"

Virginia eyaletinin Quantico kentinde genç subay ve askeri personele seslenen Pete Hegseth, "Savaşın hızı, onu destekleme sürecinden daha hızlı değişiyor." dedi. "Bugün hem kaliteye hem de niceliğe ihtiyacımız var." diyen Hegseth, ekledi: "Silikon Vadisi'ndeki ucuz bilgi işlem gücü, süper zeka ve gelişmiş ticari üretim, düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli saldırıların yaygınlaşmasını sağladı."

Uzmanlar, yapay zekanın kontrolsüz biçimde geliştirilmesi ve teknoloji alanındaki rekabetin küresel güvenlik ortamındaki riskleri daha da artırabileceği konusunda uyarıyor.

İleri yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve dünya genelinde yaygınlaştırılmasında başı çeken iki ülke olan Çin ve ABD, yapay zeka politikaları ve sektördeki uygulamalar konusunda karşı karşıya geliyor. Her iki ülkeden güvenlik uzmanları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri sistemlerde yapay zekanın kullanımına ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alması ve ortak bir yaklaşım geliştirilmesi çağrısı yapıyor.