İslam devriminin 40'ıncı yıldönümü yaklaşırken, İran çalkantılı bir dönemden geçiyor. 80 milyon nüfusu olan ülkede ekonomik sorunlar giderek derinleşiyor.



Halkın memnuniyetsizliği sokaklara yansımış durumda. Aralık ve ocak ayındaki yönetim karşıtı protesto gösterilerinde en az 25 kişi hayatını kaybetti. Gösteriler durulsa da halkın tepkisi henüz dinmiş değil.



Öfke özellikle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yöneldi. Batılı ülkelerle nükleer anlaşmaya imza attığı dönemde Ruhani'nin halktan aldığı destek yüzde 89'u buluyordu. şimdi bu oran yüzde 20'ye geriledi.



Cumhurbaşkanı Ruhani, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçebilecek isimler arasında. Bu nedenle halk nezdinde itibarını yeniden artırması şart.



Ancak Ruhani'nin bu konuda işi zor görünüyor. Gelecek ay ABD'nin İran'ın petrolünü hedef alan yaptırımları uygulamaya koymasıyla ekonominin daha da zora gireceğine dikkat çekiliyor.



Halihazırda İran riyali dolar karşısında yüzde 140 değer kaybına uğradı.



İran eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faezeh Haşimi bu güçlüklerin üstesinden gelebilmenin yolunun halktan geçtiğini söylüyor.



Haşimi, "Eğer yönetim ülkenin sakin kalması ve doğru yönde ilerlemesini istiyorsa iç ve dış politikalarda halkın kararlar alması için birçok konuda referandumlar düzenlenmeli" dedi.



Halkın rejim değişikliği istemediğini de ileri süren Haşimi, "İnsanlar onları neyin beklediği konusunda endişeli. Bence kimse rejim değişikliği peşinde değil. Ama sosyal özgürlükler onların hakları. Modern dünyada kadın, erkek ve gençlerin ne giymesi gerektiğine sadece kendileri karar vermeli" şeklinde konuştu.



Haşimi başörtüsü konusunda referandum düzenlenmesi gerektiğini ve kadınların çoğunun zorunlu kapanmaya karşı olduğunu vurguladı.

