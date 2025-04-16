ABD yardımının kesilmesi Afgan çocukları vurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yetersiz beslenen çocukların tedavi edildiği merkez kapandı. Nedeniyse ABD'nin yardımları kesmesi.



Kamuda kesintiye giden Trump yönetimi, yabancı ülkelere yardımlarını durdurmuştu.



Bu karardan en olumsuz etkilenen ülkelerin başında Afganistan geliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ KRİZİ



Son 40 yıldır savaş ve krizlere sahne olan Afganistan, Sudan'dan sonra dünyada en büyük insani krizi yaşayan ikinci ülte konumunda.



Kabil'deki merkezde her ay yetersiz beslenen 65 çocuk tedavi ediliyordu. Artık bu mümkün olmayacak.

YETERSİZ BESLENEN ÇOCUKLAR



Ülkede yetersiz beslenen 5 yaş altı çocukların sayısı ise 3,5 milyonu buluyor.



Yetişkinler de dahil yeterli gıdaya erişimi olmayanların toplam sayısı 15 milyona yaklaşıyor. Bu sayılar ABD yardımının kritik önemini gözler önüne seriyor.



Taliban, ABD'nin askerlerini çekmesiyle Afganistan'da iktidarı ağustos 2021'de ele geçirmişti.