ABD yargısı üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapmasını yasakladı

ABD yargısı üniversite başvurusunda pozitif ayrımcılığı yasakladı.

Anayasa Mahkemesi'nde 3'e karşı 6 yargıcın yasaklanma yönünde aldığı kararda, başvuruların öğrencinin kişisel deneyimlerine göre değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.

Irkın üniversite başvurularında değerlendirilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul edildiği kararla, üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellendi.

BİDEN'DAN KARARA TEPKİ





ABD Başkanı Joe Biden karara tepki gösterdi.

"Bunun nihai bir karar olmasına izin veremeyiz." diyen Biden, ülkenin her yerinde fırsat eşitliği olmadığını vurguladı.

ABD'nin Harvard gibi önde gelen üniversiteleri, çeşitlilik sağlamak için başvurularda öğrencinin ırkını da değerlendirmeye alıyordu.