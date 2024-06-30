ABD Yemen Temsilcisi Lenderking'den Ortadoğu ziyareti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in Suudi Arabistan ve Umman'a ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Lenderking’in ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Husilerin son dönemde BM, diplomatik ve uluslararası STK personeline yönelik gözaltıları ve Husilerin Kızıldeniz ve çevresindeki su yollarında pervasızca gerçekleştirdikleri saldırıların bir an önce sona erdirilmesini güvence altına alma çabaları konusunda ortaklarıyla görüşmelere devam etmek üzere bu hafta Suudi Arabistan ve Umman'a gidiyor" ifadeleri yer aldı.

Husi gözaltılarının ve saldırılarının Yemen'deki çatışmaya kalıcı bir çözüm bulunması yönünde kaydedilen ilerlemeyi tehdit etmetiğini vurgulayan açıklamada, Bu saldırıların Yemenlilere ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasını engellediği belirtildi.

