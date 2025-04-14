ABD, Yemen'de fabrikaya saldırdı: 5 ölü, 13 yaralı

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesindeki bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlendiğini aktararak, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.



HUSİLER: ABD'YE AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜK

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü

Yahya Sare, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA, kuzeybatı Yemen'deki Hacca bölgesi hava sahasında düşmanca görevler yürüttüğü sırada düşürüldü" ifadelerini kullandı. Son ABD İHA'sının yerel olarak üretilen ve yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü kaydeden Sare, bunun Kasım 2023'ten beri Husiler tarafından düşürülen 19’uncu ABD İHA’sı olduğunu kaydetti. Devam eden ABD saldırılarının Husilerin askeri kabiliyetlerini engellemediğini vurgulayan Sare, ABD’ye yönelik askeri operasyonlarının Gazze üzerindeki kuşatma sona erene dek süreceğini ifade etti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.



Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bölgede gerilim yükselirken, Husiler ise misilleme olarak ABD gemilerini ve İHA’larını hedef aldıklarını duyurmuştu.



