ABD Yemen’de göçmen gözaltı merkezini bombaladı: 68 ölü

Olay, ABD’nin son altı haftadır Yemen’de Husilere yönelik yoğunlaştırdığı hava operasyonları sırasında yaşanan en ölümcül saldırılardan biri olarak kaydedildi.

Saldırının gerçekleştiği Yemen'in Saada kentindeki gözaltı merkezinde, çoğunluğu Etiyopyalı olan Afrikalı göçmenler bulunuyordu.



Bu ayın başlarında, ABD’nin Yemen'deki bir yakıt terminaline düzenlediği saldırıda da en az 74 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, 15 Mart’ta başlattığı "Operation Rough Rider" kapsamında Yemen’de 800’den fazla hedefi vurduğunu ve yüzlerce kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

ABD DONANMASINDAN KAZA AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD Donanması, Yemen operasyonlarına destek veren USS Harry Truman uçak gemisinden bir F-18 savaş uçağı ile onu taşıyan çekici aracın denize düştüğünü bildirdi.

Husiler, yaptıkları açıklamada bu gemiyi ve ona bağlı savaş gemilerini hedef aldıklarını ileri sürdü.