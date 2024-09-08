"ABD yeni bir esir takası anlaşması sunacak"

İsrail basını, ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını iddia etti.

"ABD yeni bir esir takası anlaşması sunacak"

devlet televizyonu KAN, Amerika'nın rehine anlaşması için yeni bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü.

İsrailli ve 'li yetkililere dayandırılan habere göre Washington yönetimi, esir takası konusunda iyimser değil ancak Tel Aviv ile arabuluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalışıyor.

ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni teklifin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi.

Yeni önerinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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