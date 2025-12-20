ABD yeni Epstein belgeleri yayınladı

ABD Kongresi'nden "Jeffrey Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" geçmesinin ardından 30 günlük süre doldu, Adalet Bakanlığı, dosyaların bir kısmını yayımlamaya başladı.

Söz konusu kayıtlar, Epstein'ın reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismarına ilişkin yaklaşık yirmi yıllık hükümet soruşturmalarına şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunabileceği beklentisiyle kamuoyunda heyecanla karşılandı.

CLINTON VE MİCHAEL JACKSON FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, yayımlanan materyallerin çoğunun Epstein'ın genç kadınlarla olan etkileşimlerine ilişkin üç soruşturmada yer aldığı belirtildi. Bunların 2005 yılında Florida Palm Beach'te polis tarafından başlatılan ilk soruşturma, 2008'de Epstein'ın suçunu kabul etmesiyle sonuçlanan Florida'daki federal savcılar tarafından yürütülen sonraki soruşturma ve 2019'da Manhattan'daki yürütülen ve dava devam ederken Epstein'ın hapishanede ölmesi nedeniyle çözülemeyen son soruşturma olduğu aktarıldı.

Yayınlanan kayıtlarda, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ABD'li ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerin fotoğrafları da yer aldı. Fotoğrafların çoğuna büyük oranda sansür uygulandığı görüldü.