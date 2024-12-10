ABD yeni Suriye hükümetini tanıyacak: Blinken şartlarını açıkladı

"Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar verecek." açıklaması yapan Blinken, tüm ulusların kapsayıcı ve şeffaf bir süreci destekleme ve dış müdahaleden kaçınma sözü vermesi gerektiğini söyledi.



Blinken, "ABD, bu sürecin sonucunda ortaya çıkacak gelecekteki Suriye hükümetini tanıyacak ve tam olarak destekleyecektir" dedi.



Blinken, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin gelecekteki hükümetinin "Güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi" olmaması gerektiğini söyledi.



Yeni hükümetin "Azınlıkların haklarına tam olarak saygı gösterme yönündeki açık taahhütlerini yerine getirmesi" ve insani yardım akışına izin vermesi gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin hükümetten "Suriye'nin terör için bir üs olarak kullanılmasını veya komşularına tehdit oluşturmasını önlemesini ve her türlü kimyasal veya biyolojik silah stokunun güvence altına alınıp güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlamasını" istediğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda kalacağını ve burada IŞİD'e karşı operasyonlara destek vereceğini söyledi. Şu anda ülkenin kuzeydoğusunda yaklaşık 900 ABD askeri bulunuyor.