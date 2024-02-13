ABD yeniden Ay'a inmeye hazırlanıyor

ODYSSEUS NEDEN ÖNEMLİ?



Bu Ay'a iniş görevi, Astrobotic Technology'nin NASA finansmanıyla geliştirdiği bir araç olan Peregrine görevinin başarısız olmasından bir ay sonra gerçekleşiyor.



Pittsburgh merkezli şirket, Peregrine'in 8 Ocak'ta fırlatılmasından sadece birkaç saat sonra yakıt sızıntısı olduğunu açıkladı. Uzay aracı, 10 gün sonra Dünya'ya kontrollü düşürüldü.



Ancak NASA, uzay ajansının CLPS veya "Ticari Ay Yükü Hizmetleri" olarak adlandırdığı bir programın parçası olarak, özel olarak geliştirilmiş Ay'a iniş araçlarından oluşan küçük bir filonun oluşturulmasına sponsor oldu.



NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü'nde keşiften sorumlu yetkili Joel Kearns, "CLPS'de Amerikan şirketleri, resmi ve geleneksel NASA prosedürlerine ve NASA gözetimine uymak yerine kendi mühendislik ve üretim uygulamalarını kullandılar. CLPS bu felsefenin bir testidir.” dedi.



Programın amacı, uluslararası uzay yarışı kızışırken, ABD'ye ayda bir varlık kazandırmak için nispeten ucuz, sabit fiyatlı sözleşmeler kapsamında Ay'a iniş araçları geliştirmek.



Çin, Hindistan ve Japonya 21. yüzyılda Ay'a yumuşak iniş yapabilen tek ülkelerdir.



NASA, insanları Ay yüzeyine geri gönderecek ilk ülkenin ABD olacağından emin olsa da, Ay'a robotik uzay aracı yerleştirmeye yönelik küresel telaş doruğa ulaşıyor.



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Odysseus iniş aracı, İngiliz telefon kulübesi boyutunda "Nova-C" adlı bir model. Şirket, aracı uzay yarışında ilgi odağı olan Ay'ın güney kutbu yakınına indirmeyi hedefliyor.



Bu bölgenin, bir gün astronotlar için içme suyuna ve hatta roket yakıtına dönüştürülebilecek buz kütlelerine ev sahipliği yaptığından şüpheleniliyor.



Güney kutbu aynı zamanda NASA'nın bu on yıl içinde astronotları indirmeyi planladığı bölge.



İniş aracı, Ay yüzeyinin iniş sırasında nasıl davrandığına ilişkin Ay ortamını değerlendirmek için tasarlanmış bir dizi bilimsel araçtan oluşan altı NASA yüküyle donatılacak.



Gemide ayrıca, Ay'ın evrelerini temsil eden bir heykelin de aralarında bulunduğu hatıra objeleri ve iniş aracı için yalıtım malzemesi geliştiren Columbia Sportswear dahil özel sektör şirketlerinin ekipmanları da bulunacak.



Her şey planlandığı gibi giderse, Odysseus Ay'da yedi gün görev yapacak.



Ancak iniş bölgesi Dünya'nın gölgesine doğru ilerledikçe, Ay gecesi yaşanacak ve uzay aracı uyku moduna geçecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin