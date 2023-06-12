ABD yeniden UNESCO'ya katılmak istiyor: Trump ayrılmıştı

ABD’nin, 2017 yılında eski Başkan Donald Trump döneminde ayrıldığı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) yeniden katılmak istediği bildirildi.

ABD yeniden UNESCO'ya katılmak istiyor: Trump ayrılmıştı

 Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington’ın ’ya yeniden katılma planını içeren talep mektubunu Dışişleri Bakanlığı Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Richard Verma'nın teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, böyle bir talebin UNESCO üyelerinin mutabakatını gerektireceği kaydedilerek, beklentilerinin UNESCO yönetiminin gelecek günlerde üyelik tekliflerini değerlendirmeye alması yönünde olduğu vurgulandı.

DAHA ÖNCE REAGAN DÖNEMİNDE ÇEKİLMİŞTİ

ABD, 1983’te eski Başkan Ronald Reagan döneminde UNESCO’dan çekilmiş ancak eski ABD Başkanı George W. Bush, yönetime geldikten 2 yıl sonra 2002’de yeniden katılmıştı.

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Eski Başkan  ise 2017’de UNESCO’nun "İsrail karşıtı tutumu" ve kurumdaki "yapısal reform ihtiyacı"nı gerekçe göstererek tekrar ayrıldıklarını beyan etmişti.

Şu anda yönetimde bulunan Başkan Joe Biden ise göreve geldiğinde UNESCO’ya katılmak niyetinde olduklarını dile getirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bass, mart ayında yaptığı açıklamada, Washington’ın UNESCO’ya yeniden katılımının, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına büyük miktarlarda yatırım yapan Çin ile rekabetinde yardımcı bir unsur olacağına inandığını kaydetmişti.

ABD’nin UNESCO’ya teklifinin detayları henüz netleşmezken Washington’ın önceki aidatlarının gecikmesi nedeniyle organizasyona borçlu olduğu ve yeniden üyelik için ödeme yapmak amacıyla Biden yönetimince 150 milyon dolar ayrıldığı ifade ediliyor.

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