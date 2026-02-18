ABD yığınağını genişletiyor. Ortadoğu'ya 24 saatte 50 savaş uçağı

ABD bir yandan İran ile masaya otururken öte yandan Ortadoğu'daki askeri varlığını genişletiyor. Washington, Tahran'a baskı için son haftalarda zaten bölgeye hatırı sayılır güç göndermişti. Müzakerelerin ikinci turu geride kalırken bölgedeki askeri hareketliliğin hız kazandığı gözleniyor.

24 SAAT İÇİNDE 50'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI

Axios haber sitesine göre ABD, 24 saat içinde Ortadoğu'ya 50'dan fazla savaş uçağı gönderdi. Uçakların nakli, tarafların ikinci tur için Cenevre'de masaya oturmasından önceki 24 saatte gerçekleşti.

Bölgeye gönderilen 50'yi aşkın uçak F-16, F-22 ve F-35'lerden oluşuyor. Uçakların, Ürdün'deki Mufakkat Salti Hava Üssü'ne konuşlandığı tahmin ediliyor.

UÇAK GEMİSİ GEÇEN AY KÖRFEZ'E GÖNDERİLDİ

USS Abraham Lincoln uçak gemisi geçen ay Körfez'e gönderilmişti. ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford da bölgeye gidiyor.

Sevkiyatlar, Trump'ın saldırı emri vermesi halinde Amerikan ordusuna geniş çaplı saldırı seçenekleri sunuyor.

Uçak gemileriyle destroyerler, bin 600 kilometre menzilli ve 450 kilogramlık savaş başlığı bulunan onlarca Tomahawk füzesi taşıyabiliyor.

Uçak gemisi filoları, genellikle Tomahawk füzeleri de fırlatabilen bir saldırı denizaltısı ile birlikte hareket ediyor.

F-35 ve F-15E savaş uçakları, çeşitli güdümlü bombalar ve havadan karaya füzeler taşıyabiliyor.

İRAN DA BOŞ DURMUYOR

Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tatbikatla, dünya petrolünün beşte birinin taşındığı stratejik Hürmüz Boğazı'nı istediği zaman kapatabilecek güçte olduğunun mesajını verdi.

Boğazı, geçici süreyle ve kısmen kapatmasından saatler sonra İran ve Rusya'nın Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacağı duyuruldu.