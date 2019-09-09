İlişkili Haberler YPG Türkiye sınırında tünel kazıyor

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 TIR'la Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.



ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 TIR'lık sevkiyat yaptı.



YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden TIR'larda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.



ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu.



YPG/PKK TÜNEL KAZMAYA DEVAM EDİYOR



ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor.



Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Kobani, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

