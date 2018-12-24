Suriye'den çekilme hazırlığına giren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınması konusunda hala net bir cevap vermedi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Suriye'de YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik açıklama yaptı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgede DAEŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, "SDG'ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DAEŞ'i yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk." ifadelerini kullandı.

Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye'den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.