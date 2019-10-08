Washington'ın YPG ile ittifakı terör örgütü DAEŞ'in ortaya çıkışıyla başladı. Amerikan yönetimi, DAEŞ'e karşı ana unusurunu YPG'nin oluşturduğu SDG'yi kurdurdu. PKK'nın Suriye kolunu "güvenilir ortak" olarak kabul etti.



Silah yardımı ise DAEŞ'in Suriye'deki kalesi Rakka'ya askeri operasyon düzenleneceği zaman gündeme geldi. Silah ve ekipman dağıtımı, Türkiye'nin itirazlarına rağmen Mayıs 2017'de başladı.



TIR'larla Irak üzerinden Suriye'nin kuzeyine, Fırat'ın doğusuna askeri malzeme taşındı. YPG'liler silah, mühimmat ve araç-gereçle donatıldı. Örgüte sağlanan silahlar arasında, tanksavar füzeler, zırhlı araçlar ve havatopu da var.



Amerikan yönetimi, silah yardımı başlayacağı zaman Türkiye'ye bir söz verdi. Operasyon bitince silahların toplanacağını söyledi.

Ancak bu söz hala yerine getirilmedi.



Amerikan Savunma Bakanlığı, YPG'ye dağıtılan silahların kaydını tutuyor. Ancak Amerikalı yetkililer bütün ekipmanların yerinin belirlenmesinin imkansız olduğunu belirtiyor.



Amerikan ordusu, silahın yanı sıra YPG'ye askeri eğitim de verdi. DAEŞ'e yönelik operasyon Amerikan askerlerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Amerikan ordusu bu amaçla bölgede askeri üsler de kurdu.



SDG, DAEŞ ile mücadelede Rakka'nın ele geçirilmesinin ardından Irak sınırı boyunca ilerledi. Bugün ülkenin dörtt birini kontrol altında tutuyor.



Suriye'nin petrol yatakları bakımından zengin doğusu YPG'nin elinde. Petrol ve doğalgaz yatakları, küçük Amerikan üsleri tarafından korunuyor. Bu üslerin her birinde sayıları 50'ye kadar çıkan Amerikan askeri bulunuyor.



YPG dönem dönem Türkiye sınırından çekildiğini açıklasa da bölgede varlığını sürdürüyor. Olası bir operasyona karşı Resulayn, Telabyad ve Kobani'de hendekler ve tüneller kazdığı biliniyor.

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