Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın haberine göre ABD, YPG güçlerine destek amacıyla, yüklü miktarda silah ve mühimmat taşıyan 200 kamyonu Irak'tan Suriye'nin Kamışlı kentine gönderdi.
Kamyonlarda silah ve mühimmatın yanı sıra arazi araçları ile lojistik malzemelerin de bulunduğu belirtildi.
Sosyal medyada söz konusu konvoya ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.
"ABD YPG'ye silah ve mühimmat verdi" iddiası
NTV HaberDünya
Suriye medyası ABD'nin Irak'tan Suriye'ye YPG'ye destek amacıyla silah ve mühimmat dolu 200 araçlık bir konvoy gönderdiğini yazdı.
Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın haberine göre ABD, YPG güçlerine destek amacıyla, yüklü miktarda silah ve mühimmat taşıyan 200 kamyonu Irak'tan Suriye'nin Kamışlı kentine gönderdi.