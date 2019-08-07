Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın haberine göre ABD, YPG güçlerine destek amacıyla, yüklü miktarda silah ve mühimmat taşıyan 200 kamyonu Irak'tan Suriye'nin Kamışlı kentine gönderdi.

Kamyonlarda silah ve mühimmatın yanı sıra arazi araçları ile lojistik malzemelerin de bulunduğu belirtildi.

Sosyal medyada söz konusu konvoya ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.