ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a karşı kritik karar

ABD Yüksek Mahkemesinin kararı, Trump'ın federal yönetimi yeniden biçimlendirme çabalarına sekte vurabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.



Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu mahkeme, daha önce Kongre tarafından onaylanmış dış yardımların durdurulması talebini reddederken, Trump yönetiminin konuyu alt mahkemelerde tartışmaya devam edebileceğini belirtti. Kararda, dondurulmuş durumdaki dış yardımların ne zaman serbest bırakılması gerektiğine ilişkin bir ifade ise yer almadı.



ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) milyarlarca dolarlık dış yardımlarını askıya almıştı.



Küresel sağlık ve diğer programlar için bu fonlara ihtiyaç duyan bazı sivil toplum örgütleri, Trump yönetimine karşı dava açmıştı.



Aynı gruplar, Kongre'nin hükümet harcamalarını kontrol etme yetkisini Trump yönetiminin gasp ettiğini ve kurumların nasıl karar alacağını belirleyen federal yasaları ihlal ettiğini ileri sürmüştü.