"ABD-Yunanistan tatbikatı olmayacak"

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD'nin Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak için rotasını Girit Adası'na çevirdiğine yönelik haberlerin doğru olmadığı belirtildi

Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 22:12 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 22:17

"ABD-Yunanistan tatbikatı olmayacak"

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Yunanistan'ın ABD ile Ege Denizi'nde ortak tatbikat yapacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Bazı haber sitelerinde, ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi'nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit Adası'na çevirdiğine ilişkin haberler yer aldı.

Söz konusu haberlerde 12 ABD Savaş gemisi eşliğinde bu sabah Süveyş Kanalı'nı geçen Eisenhower uçak gemisinin Ege Denizi’nde Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık on gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu haberler gerçeği yansıtmıyor.

Uçak gemisinin beraberinde 3 ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı'na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikatın planlı olmadığı vurgulandı.

Buna karşılık Eisenhower uçak gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi.

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