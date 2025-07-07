ABD, Yunanistan’daki askeri varlığını artırıyor: “Washington dikkatini Dedeağaç’a çeviriyor”

İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşın ardından ilan edilen ateşkesle birlikte Ortadoğu’da son dönemde tırmanan gerilim düşme eğilimi gösterirken, ABD’nin bu süreçte komşu Yunanistan’daki askeri varlığını artırdığı görülüyor.



Kathimerini gazetesinin “Öncelikler evrilirken ABD Yunanistan’daki askeri varlığını genişletiyor” başlıklı haberine göre, Ortadoğu’da gerilim artarken ve Washington’da öncelikler değişirken, ABD de Yunanistan’daki “kilit tesisleri daha fazla kullanmaya” başladı. Bu “kilit” noktaların arasında Girit Adası’nda bulunan Souda donanma üssü ve kuzeydeki Dedeağaç limanı da bulunuyor.



“ABD, YUNANİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NDEN DE DESTEK ALDI”



Habere göre, ABD, son aylarda, İran’ın atılan balistik füzelere karşı İsrail’in savunmasını güçlendirmek için Doğu Akdeniz’e donanma ve hava kuvvetleri konuşlandırdı. ABD personelinin “Akdeniz’deki en iyisi” dediği söylenen Souda Körfezi de “savaş gemileri ve uçaklar için lojistik ve operasyonel bir merkez olarak hizmet verdi ve bu operasyonda merkezi bir rol oynadı”.



ABD ve Yunanistan arasında imzalanan “Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması” (MDCA) Girit’teki Souda üssünü uzun zamandır “kritik bir varlık” olarak kabul ediyor. Son dönemde buradaki depolama kapasitesi yükseltildi ve füze savunması için bölgeye gönderilen Arleigh Burke sınıfı destroyerler için destek artırıldı.



Souda’ya konuşlandırılan uçak ve İHA savar sistemlerinin yanı sıra, ABD, Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından konuşlandırılan Patriot füze bataryaları da dahil olmak üzere Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nden de destek aldı.



ABD’Lİ ASKERİ HEYET DEDEAĞAÇ’I ZİYARET EDECEK



Habere göre, Washington yönetimi, aynı zamanda dikkatini doğuya, Dedeağaç’a doğru da çeviriyor. Dedeağaç, NATO’nun doğu kanadında büyüyen bir lojistik merkezi olarak öne çıkıyor.



ABD’li askeri bir heyetin ABD askerleri tarafından kullanılan tesisleri incelemek üzere temmuz ayının ortasında Dedeağaç’ı ziyaret etmesi bekleniyor. ABD’li yetkililerin burada denetim yapacağı alanlar arasında liman ve yakınlardaki Giannoulis askeri kampı da bulunuyor. ABD’nin bu kamptaki varlığı sınırlı olmayı sürdürüyor.



Habere göre, Dedeağaç limanı, Bulgaristan ve Romanya’ya giden kuvvetler ve askeri kargo için temel bir giriş noktası işlevi görüyor. Buranın stratejik önemi aynı zamanda kıyısı olmayan devletler için Karadeniz’e erişimin kısıtlı olması durumunda ticari mallar ve enerji için bir geçiş koridoru olmasında yatıyor.



“YUNANİSTAN, ABD’NİN SAVUNMA PLANLAMASINDA STRATEJİK ÖNEME SAHİP”



Habere göre, ABD’nin Souda ve Dedeağaç'a olan artan ilgisi, Atina açısından, Yunanistan topraklarının ABD’nin savunma planlamasındaki uzun vadeli stratejik önemini teyit ediyor. Bu esnada ABD’deki Donald Trump yönetimi ise Avrupa ve Ortadoğu’da uzun süredir sürdürdüğü taahhütlerinden uzaklaşma sinyalleri veriyor.



Analistler, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) içinde Rusya-Ukrayna savaşı gibi çatışmalara daha az müdahil olma yönünde baskı yapan büyüyen bir hizip olduğunu belirtirken, bu, aynı zamanda ABD-Çin rekabetinin şiddetlendiği Hint-Pasifik bölgesine doğru stratejik bir kaymayı savunan Elbridge Colby ve diğer yetkililerin görüşlerini yansıtıyor.



"İsrail'in güvenliğinden uzaklaşmanın basit bir mesele olmadığının açıkça ortaya çıktığı" savunulan haberde, “ABD yönetiminin merkezindeki önceliklerde yaşanan değişim, bölgesel güçlerin artık görmezden gelemeyeceği daha geniş bir eğilime işaret ediyor” değerlendirmesine yer verildi.

