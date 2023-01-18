ABD, Yunanistan'daki üsleri genişletecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki askeri hareketliliği önümüzdeki dönemde daha da artabilir.



Yunan basınına yansıyan bilgilere göre ülkedeki bir Amerikan üssü, kıtalararası askeri karargaha dönecek.



Haftalık yayımlanan To Vima'da yer alan haberde Larissa'daki Amerikan üssünün Avrupa - Afrika Hava Kuvvetleri Karargahı'na dönüştürüleceği iddia edildi.



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Gazeteye göre Amerikan yönetimi Balkanlar'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir alanı denetlemek istiyor.



Bu nedenle Kasım ayından beri ABD İHA'larının konuşlandırıldığı üste inşaat çalışmaları yapılıyor. Gelecekte savaş jetleri ve tanker uçaklarının üsse konuşlandırılabileceği iddialar arasında.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Larissa Üssü için 33 milyar doları harcamıştı. Üsse parçalar halinde getirilen sekiz İHA burada monte edilmişti.