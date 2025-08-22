ABD 55 milyondan fazla kişinin vizesini mercek altına aldı

ABD'de 55 milyondan fazla kişi vize iptali ve sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Associated Press'in (AP) sorusuna verdiği yazılı yanıtta, vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak "sürekli incelemeye" tabi tutulduğunu açıkladı.



55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve sınır dışı edilebileceği ifade edildi.



Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği vurgulandı.



ABD Dışişleri, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiği haberlerini doğrulamıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistin destekçisi protestolara ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.