imsakiye

ABD’de 1 kişide kuş gribi tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi. Yetkililer hastalığın geçtiğimiz günlerde ineklerde tespit edilen vakalardan bulaştığını açıkladı.

ABD’de 1 kişide kuş gribi tespit edildi

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada eyalette bir kişide kuş gribi tespit edildiğini duyurdu.

Daha önce ineklerde tespit edilen vakalarda insanlara bulaşma riskinin az olduğuna dikkat çeken Bakanlık açıklamasında, “Bakanlık ilk insan kuş gribi vakasını bildirmektedir. Hasta, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandı. Bu, ’de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakası" ifadelerine yer verildi.

Kuş gribi virüsleri nadiren insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle genel halka yönelik riskin düşük olduğuna inanılıyor; ancak kuş gribi A(H5N1) olduğundan şüphelenilen etkilenen hayvanlarla yakın temasta bulunan kişilerde enfeksiyon riski daha yüksek.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi

Haberi Görüntüle

İNEKLERDE TESPİT EDİLMİŞTİ

Yetkililer, Teksas ve Kansas eyaletlerinde geçtiğimiz hafta ineklerde kuş gribi tespit edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu ifade edilmiş, virüsün pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyileşebileceği belirtilmişti.

ABD ve Çin kuş gribini daha bulaşıcı ve ölümcül yapmak için çalışıyor

ABD ve Çin kuş gribini daha bulaşıcı ve ölümcül yapmak için çalışıyor

Haberi Görüntüle

İLK VAKA 2022’DE TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede ilk tespit edilen vakanın 2022’de Kolorado eyaletinde olduğunu ifade ederek, “Bu vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde influenza A(H5N1) virüsü testleri pozitif çıkan ikinci kişidir. Bir önceki insan vakası 2022 yılında Colorado'da tespit edilmişti" ifadelerini kullandı.

A(H5N1) virüsleri de dahil olmak üzere kuş gribi A virüsleri ile insan enfeksiyonları nadirdir ancak çapındatek tük de olsa görülüyor.

H5N1 kuş gribinden kaynaklanan insan hastalıkları hafif (göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları) ile ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklar (zatürre) arasında değişmektedir.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...