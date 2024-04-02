ABD’de 1 kişide kuş gribi tespit edildi

İLK VAKA 2022’DE TESPİT EDİLMİŞTİ



ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede ilk tespit edilen vakanın 2022’de Kolorado eyaletinde olduğunu ifade ederek, “Bu vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde influenza A(H5N1) virüsü testleri pozitif çıkan ikinci kişidir. Bir önceki insan vakası 2022 yılında Colorado'da tespit edilmişti" ifadelerini kullandı.



A(H5N1) virüsleri de dahil olmak üzere kuş gribi A virüsleri ile insan enfeksiyonları nadirdir ancak dünya çapındatek tük de olsa görülüyor.



H5N1 kuş gribinden kaynaklanan insan hastalıkları hafif (göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları) ile ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklar (zatürre) arasında değişmektedir.

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