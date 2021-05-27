ABD’de 1 milyon dolar ödüllü aşı piyangosunu kazanan talihli belli oldu

ABD'nin Ohio eyaleti, Covid-19 aşısı yaptıranlar arasındaki ilk piyango çekilişinin kazananlarını açıkladı. Cincinnati banliyölerinden birinde yaşayan Abbigail Bugenske, eyaletin ilk 1 milyon dolarlık (yaklaşık 8,4 milyon lira) “Vax-a-Million” ödülünü aldı.



Dayton bölgesinden Joseph Costello adlı bir genç ise aynı teşvik programı kapsamında sunulan dört yıllık üniversite bursunu kazandı. Söz konusu çekilişi bu ay, eyalette aşılama çabalarını hızlandırmak için başlatıldı.

DÖRT HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK



Bununla birlikte, program kapsamında önümüzdeki dört hafta boyunca her çarşamba 1 milyon dolar ve üniversite bursunu kazanan dört kişi daha açıklanacak.



AŞI OLANLARIN SAYISI HER YAŞ GRUBUNDA BÜYÜK ARTIŞ GÖSTERDİ

“Vax-a-Million” adlı piyango, 12 Mayıs’ta bir Cumhuriyetçi olan Ohio Valisi Mike DeWine tarafından başlatıldı. DeWine’nın ofisinden yapılan açıklamada, "7 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kıyasla 14 Mayıs'tan 19 Mayıs'a kadar olan dönemde; aşı olanların sayısı 16 ve 17 yaşındakiler arasında yüzde 94, 18 ve 19 yaşındakiler arasında yüzde 46 ve 20 ile 49 yaş arasındakiler arasında yüzde 55 arttı” ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan, Beyaz Saray, Ohio’nun girişimine övgüde bulunurken, eyaletteki herkes piyangoyu onaylamadı. Ohio eyaletinin en üst düzey yasa koyucusu olan Demokrat Emilia Strong Sykes, çekilişi "devam eden Covid-19 krizinde kullanılabilecek ciddi bir paranın kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi. Bununla aşı teşvik piyangosu New York, Maryland, Oregon ve Colorado'ya da yayıldı.



1 MİLYON DOLARLIK AŞI



Tüm dünyada duyuRUlan Covid-19 piyangosu, ABD’deki aşılama girişimini yeniden canlandırdı. Birçok yerel medya kuruluşu ve radyo istasyonu, bölge sakinlerine fotoğraflarını çekmelerini ve piyangoya kaydolmalarını hatırlattı. Çekilişe 1 milyon dolarlık ödülü kazanmak için 2,7 milyondan fazla kişi Ohio eyalet üniversitelerinden birine dört yıllık tam burs için ise 100 bin geNç kaydoldu.

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