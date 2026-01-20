ABD'de 100 araçlık zincirleme kaza

ABD’nin kuzeyindeki Michigan eyaletinde, yolların karla kaplanarak buzlanmasıyla birlikte yaklaşık 100 araçlık bir zincirleme kaza yaşlandı. Kazanın ardından yetkililer yolları açmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Michigan Eyalet Polisi, TIR ve otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bazı sürücüler olay yerinde mahsur kaldı ve kurtarılana kadar araçlarının içinde beklemeleri yönünde talimat verildi.

30'DAN FAZLA KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ

Buzlanma nedeniyle onlarca araç kayarak birbirine çarptı ve yoldan çıktı. Çevrede 30 ila 40 yarı römorklu kamyonun da dahil olduğu büyük bir yığılma oluştu.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kış fırtınası nedeniyle koşulların “son derece tehlikeli” olduğunu belirterek sürücülere hızlarını düşürme çağrısı yaptı.

HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının rüzgarın da etkisiyle eksi 22 santigrat dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer mevcut fırtınayla birlikte Michigan’ın güneybatısı ve batı-merkezinin bazı kesimlerinde toplam kar birikiminin 35,5 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.