ABD'de Hava Tahmin Merkezi, ülkenin güney ve kuzeydoğu bölgelerinde aşırı sıcakların görüleceğini açıkladı. Merkez, önümüzdeki günlerde 100 milyondan fazla kişinin sıcak havadan etkilenebileceği uyarısı yaptı. ABD'de Hava Tahmin Merkezi, ülkenin Güney ovaları ve Kuzeydoğu'nun bazı bölgelerinde 20'den fazla bölgede aşırı sıcak havaların görüleceği uyarısı yaptı.Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tehlikeli ısı, bu hafta ABD'nin büyük bir bölümünü etkilemeye devam edecek ve şu anda 100 milyondan fazla insan aşırı sıcaklık altında olacak" denildi.Hava Tahmin Merkezi, ABD nüfusunun üçte birinin aşırı sıcaklık uyarıları altında olduğunu ve ABD nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının (yaklaşık 265 milyon Amerikalı) önümüzdeki yedi gün içinde sıcak havalardan etkileneceğini belirtti.Teksas, Oklahoma ve New Mexico da dahil olmak üzere Güney ABD’nin aşırı sıcaklardan derinden etkileneceği aktarılırken, bazı bölgelerde, 43 derecelik sıcaklıkla rekor seviyeler ölçüldü.ORMAN YANGINI TEHLİKESİUlusal Hava Servisi (NWS), Wyoming bölgesinin güneydoğusundan Nebraska'nın batısına kadar olan bölgede orman yangınları riskinin büyük olduğunu belirtirken, "kırmızı bayrak" uyarısı yayımladı.New York Valisi Kathy Hochul ise yaptığı açıklamada, "Tüm New Yorkluları bu hafta aşırı sıcak ve neme hazırlanmaya ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava durumunu yakından takip etmeye çağırıyorum" açıklamasında bulunurken, yaşlı ve engellilerin özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.