100’ü aşkın üniversiteden Trump’a mektup: Siyasi müdahaleye karşı tek sesiz

ABD’de bulunan 100’den fazla üniversite ve yüksek öğrenim kurumu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine açık bir mektup yazarak eğitim sistemine “siyasi müdahaleyi” kınadı. Mektuba imza atan kurumlar arasında Princeton ve Brown gibi üniversiteler yer aldı.



Mektup, ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi’nin hükümet tarafından üniversiteye sağlanan fonların dondurulmasını engellemek için Trump yönetimine dava açmasından bir gün sonra kamuoyuna duyuruldu.



“USULSÜZ HÜKÜMET MÜDAHALESİNE KARŞI ÇIKMALIYIZ”



Kaleme alınan ortak mektupta, “Hükümetin mevcut durumda Amerikan yüksek eğitimini tehlikeye atan bir şekilde, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde (yetkisinin) ötesine geçmesine ve siyasi müdahaleye karşı tek sesle konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yapıcı reforma açık olduklarını ve meşru hükümet denetimine karşı olmadıklarını” belirten üniversiteler, “Ancak, usulsüz hükümet müdahalesine karşı çıkmalıyız. Kamu araştırma fonlarının baskıcı bir şekilde kullanılmasını reddetmeliyiz” açıklamasında bulundu.



TRUMP YÖNETİMİNDEN ÜNİVERSİTELERE FON KESİNTİLERİ



ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.



Yönetim, Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.



Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.



Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.



Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

