ABD’de 12 bin yıldan daha eski onlarca insan ayak izi bulundu

ABD’de yer alan Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları, Utah eyaletinde 12 bin yıldan daha eski insan ayak izleri buldu. Büyük Tuz Gölü Çölü’nde yapılan keşfin insanların atalarına dair bilinenlere yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.



Araştırmacılar, Utah'ın yaklaşık yüzde 33'ünün çöl olduğunu ve ABD'nin Nevada'dan sonra en kurak ikinci eyaleti olduğunu söyledi. Ancak, uzmanlar bölgenin binlerce yıl önce nemli olduğunu ve buzulların geri çekildiği Son Buz Devri'nin bitiminden sonra bile bugün olduğundan daha yeşil olduğunu bildirdi.



Utah'ta bulunan ayak izlerinin yetişkin insanların yanı sıra 5-12 yaş arasındaki çocuklara ait olduğu bildirildi.

SON BUZ DEVRİ HAKKINDA

Pleistosen Çağ olarak da tanımlanan Son Buz Devri, 6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren yılları tanımlamak için kullanıyor. İnsanların gördüğü tek buzul çağ olan bu dönemde dünyanın büyük bir kısmının buzullarla örtülü olduğuna inanılıyor.



İklimde binlerce yıl boyunca yaşanan değişiklikler sulak alanları, Utah'ın nem yüklü okyanus rüzgarlarını kesen karayla çevrili konumuyla birlikte bir çorak araziye dönüştürdü. Bilim insanları, ayak izlerinin günümüze kadar bozunmadan kalmasınIN iklimde yaşanan değişiklikler sayesinde mümkün olduğunu aktardı.



Bölgede bulunan 12 bin yıldam daha eski ayak izinden bir görünüm.

Çalışmanın başyazı Thomas Urban, birisinin yerdeki izleri fark ettiğinde ABD Hava Kuvvetleri'ni aradığını ve kendisinin keşfe bu şekilde dahil olduğunu belirterek, “İki görünür iz üzerinden, yere nüfuz eden bir radar çalışması gerçekleştirdik. Ayak izlerini bırakan insanların yalınayak olduğunu ve 5 ila 12 yaş arasındaki küçük çocukları içerdiğini ortaya koyduk” diye konuştu.

AYAK İZLERİNİN YANI SIRA ÇEŞİTLİ EŞYALAR DA BULUNDU



Diğer taraftan Urban, daha önce Buz Devri'nin sonuna tarihlenen alanda ayak izlerinin yanı sıra, iki açık hava ocağı ve bir şömine ve tütün kalıntıları keşfedildiğini sözlerine ekledi.



Utah, bölgede daha fazla keşif yapmak için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.