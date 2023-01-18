ABD'de 14 yaşındaki kız çocuğuna cinayet soruşturması

ABD'nin Teksas eyaletinde 14 yaşındaki bir kız, 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun silahla vurularak öldürülmesinin ardından cinayetle suçlandı.



Polis, Pazar günü öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Dallas'ın güneyindeki bir apartman kompleksinde silahlı çatışma olduğu ihbarı aldı.



Kompleksin otoparkında iki kız arasında kavga çıktığını belirlendi.



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Polis tarafından yapılan açıklamada, “Bir çocuk zanlı bir tabanca aldı ve kavga ettiği kadına doğru ateş etti; ancak, atış, orada bulunan bir erkek çocuğa isabet etti” denildi.



Polis, 11 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.



Polis , zanlının başlangıçta olay yerinden kaçtığını ancak daha sonra gözaltına alındığını ve Henry Wade Çocuk Adalet Merkezinde kaldığını söyledi.



Polis, olaya karışanların yaşları nedeniyle isimlerini açıklamadı.