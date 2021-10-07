ABD'de 140 bin çocuk Covid-19 nedeniyle ebeveynini ya da velisini kaybetti

ABD'de Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırma, 1 Nisan 2020-20 Haziran 2021 arasında ABD’de en az 140 bin çocuğun ebeveynini ya da bakımını üstlenen büyükanne ya da büyükbabasını kaybettiğini gösterdi.



Çalışmada, ebeveyn ya da velisini kaybeden çocukların büyük oranda etnik azınlıklara mensup olduğu ifade edildi.



Araştırmada, ebeveyn kaybının akıl sağlığı problemleri, öğrenim bozuklukları, düşük özgüven, tehlikeli cinsel davranışlar, intihar, şiddet, cinsel istismar riskini artırdığına; bakımını üstlenen büyükbaba ya da büyükannenin kaybının ise çocukların psikososyal, yaşamsal ya da finansal desteğini kaybetmesi anlamına gelebileceğine dikkat çekildi.

HER DÖRT ÖLÜMDEN BİRİNDE BİR ÇOCUK VELİSİN KAYBETTİ

Araştırmanın yazarlarından Susan Hills, şunları kaydetti:



"Covid-19 nedeniyle gerçekleşen her dört ölümden birinde, bir çocuk, ihtiyaçlarını üstlenen, kendisine sevgi, güven ve günlük bakım sunan annesini, babasını ya da büyükanne ve büyükbabasını kaybetti. Bu acilen harekete geçmemizi gerektiren bir durum. Bu çocukların anlayışa, yardıma ve desteğe ihtiyaçları var."



Salgın nedeniyle ölümler arttıkça söz konusu rakamın yükseldiğini belirten Hills, bu sayının aradan geçen üç ayda 175 bine ulaştığını tahmin ettiklerini bildirdi.



ABD’de çocukların yüzde 23’ü tek ebeveynle, yüzde 10’u ise büyükanne veya büyükbabasıyla yaşıyor.



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