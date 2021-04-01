ABD'de 15 milyon doz Johnson&Johnson aşısı çöpe gitti

ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz JohnsonJohnson Covid-19 aşısı çöpe gitti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Reuters - Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 03:18

ABD'de 15 milyon doz JohnsonJohnson aşısı çöpe gitti

İlişkili Haberler

AB, Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısına onay verdi

AB, Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısına onay verdi

Biden, Johnson Johnson aşısının üretimi için savaş dönemi yasasını kullanacak

Biden, Johnson Johnson aşısının üretimi için savaş dönemi yasasını kullanacak

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Covid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

YERLİ AŞIDA SERİ ÜRETİM NE ZAMAN?

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...