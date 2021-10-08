ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı

ABD'de 17 yıl önce cinayet nedeniyle idama mahkum edilen Jesse Lee Johnson  hakkındai hüküm kaldırıldı. Avukatlar, hatalı kararın nedeni olarak ırkçılığı ve polisin görevini kötüye kullanmasını gösterdi

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 20:35

ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı

İlişkili Haberler

'Kendini arayan adam' konuştu: Dünya umrumda değil

'Kendini arayan adam' konuştu: Dünya umrumda değil

Acil servis yolundaki hız cezası mahkemeden döndü

Acil servis yolundaki hız cezası mahkemeden döndü

'nin Oregon eyaletinde 17 yıldır idam edilmeyi bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hükmün kaldırıldığı bildirildi.

Cinayetten 2004'te idama mahkum edilen ve infaz sırasının gelmesini bekleyen siyahi Jesse Lee Johnson hakkındaki hüküm, Eyalet Üst Mahkemesi tarafından kendisine yeterince savunma hakkı verilmediği gerekçesiyle kaldırıldı.

Bir kadını 1998'de evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasının ardından hüküm giyen Johnson'ın mahkumiyet kararından sonra avukatları, soruşturmada görgü tanığının, cinayet sırasında eve giren kişinin beyaz olduğunu ifade ettiğini belirledi.

TANIKLA GÖRÜŞÜLMEMİŞ

Soruşturma aşamasında polisin ya da Johnson'ın o dönemdeki avukatlarının tanıkla görüşme yapmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme tutanaklarına göre tanık, polise gördüklerini anlatmayı iki kez denediğini ancak polisin sözünü yarıda keserek ifadesine ihtiyaç duyulmadığını söylediğini anlattı.

Bu önemli hatanın, davanın sonucunu etkileyebileceği kanısına varan Yüksek Mahkeme, savunma avukatlarının görevlerini yapmadıkları gerekçesiyle sanık hakkındaki hükmün geri alındığını açıkladı.

Johnson'ın avukatı, yaptığı yazılı açıklamada, "Davadaki kanıtlar, Johnson'ın hatalı mahkumiyet kararında ırkçılığın ve polislerin görevlerini kötüye kullanmasının rol oynadığını gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Eyalet Savcılığı, karar sonrası Johnson'ın yeniden yargılanıp yargılanmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...