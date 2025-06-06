ABD'de 2 bin galon mazot hastaneden denize sızdı

Baltimore kentinde, hastanedeki jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt liman bölgesinde denize döküldü.

ABD'de 2 bin galon mazot hastaneden denize sızdı

'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çevre felaketi yaşandı.

Kentin doğu limanı bölgesindeki Johns Hopkins Hastanesi’nde jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt denize sızdı.

Liman çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

ABD'de 2 bin galon mazot hastaneden denize sızdı - 1

Limanda denize bariyerler yerleştirilerek yakıtın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için önlem alındı.

Temizlik çalışmasına yerel ve federal düzeyde 100’den fazla personel katıldı.

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