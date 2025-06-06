ABD'de 2 bin galon mazot hastaneden denize sızdı
Baltimore kentinde, hastanedeki jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt liman bölgesinde denize döküldü.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çevre felaketi yaşandı.
Kentin doğu limanı bölgesindeki Johns Hopkins Hastanesi’nde jeneratör tanklarının aşırı doldurulması nedeniyle 2 bin galon dizel yakıt denize sızdı.
Liman çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, temizlik çalışmaları başlatıldı.
Limanda denize bariyerler yerleştirilerek yakıtın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için önlem alındı.
Temizlik çalışmasına yerel ve federal düzeyde 100’den fazla personel katıldı.
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