ABD'de 2 ordu mensubu Gazze için vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi.

ABD'de 2 ordu mensubu Gazze için vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti
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Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları 'nin 'e olan desteğine tepki gösterdi.

Hebert, İsrail'in Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetleri'nde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, " akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.

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