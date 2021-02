ABD'de 2 yeni varyant tespit edildi

ABD'de vaka sayısı 29 milyonu aşarken virüsün keşfedilen yeni varyantları uzmanları endişelendiriyor.



Araştırmacılar New York’ta Corona virüsün "endişe verici" yeni bir türünün bulunduğunu açıkladı.



CNN, iki ayrı araştırma ekibinin çalışmasının sonuçlarına dayandırdığı haberinde New York'ta virüsün yeni varyantının ilk kez Kasım ayı sonlarında görüldüğünü yazdı.



Yeni varyantın vücudun doğal bağışıklık tepkisinden ve antikor tedavilerinin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olan mutasyonları taşıdığı ifade edildi. "B.1.526" adı verilen yeni varyantın New York'un çeşitli mahallelerinde ve kuzeydoğusunda yayıldığı belirtildi.



Araştırmacılar bu varyantın tespit oranında son haftalarda istikrarlı bir artış gözlemlediklerine dikkat çekti.



Kaliforniya'da da artış görünen başka bir varyant daha bildirildi. Uzmanlar bu varyantın sadece daha bulaşıcı olabileceğinden değil, aynı zamanda daha ağır hastalığa da neden olabileceğinden endişe ediyor.



San Francisco'daki Kalifornia Üniversitesi araştırmacıları binlerce örnek üzerinde yaptıkları inceleme sonucu Covid-19’un yeni türüne rastladıklarını bildirdi. B.1.427/B.1.429 adı verilen yeni varyantın Birleşik Krallık'ta ilk görülen varyantlardan farklı bir mutasyon modeline sahip olduğu belirtildi.



Bu varyantın Eylül ayına ait hiçbir örnekte görülmediği ancak Ocak ayı sonunda örneklerin yarısında bulunduğuna dikkat çekildi. Yeni varyant 19 ülkede ve ABD'nin tamamında tespit edildi. L452R adı verilen mutasyonun virüsün hücrelere daha verimli bir şekilde kenetlenmesine neden olabileceği belirtiliyor.



Araştırmacılar, değişikliklerin bağışıklık sisteminin virüsü hızlı bir şekilde tanımasını ve bloke etmesini zorlaştırabileceğinden endişe duyuyor.