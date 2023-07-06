ABD'de 2018'deki sinagog saldırganının cinayeti kasti işlediği 5 yıl sonra ortaya çıktı

İnceleme sırasında saldırganın, şansı olması halinde daha çok kişiyi öldürmekten kaçınmayacağını söylediğini dile getiren Darby, Bowers'in Yahudi karşıtlığının ırkçı komplo teorileri de dahil olmak üzere internette okuduklarından kaynaklandığını ifade etti.



ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralanmıştı.

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