ABD'de Teksas eski kongre üyesi Beto o'Rourke 2020'de başkanlık için aday olduğunu açıkladı.



Demokratların yükselen yıldızı olarak görülen 46 yaşındaki Beto o'Rourke açıklamayı bir televizyon programına yolladığı mesajla yaptı.



Beto O'Rourke böylelikle Demokratlardan başkanlık için adaylığını açıklayan 20'nci isim oldu. O'Rourke geçtiğimiz yıl ara seçimlerde Teksas'ta Ted Cruz'a karşı yarışmış ancak kaybetmişti.



Cruz'a karşı kaybetse de O'Rourke Teksas'ta son yıllarda en çok oy alan Demokrat aday olmuştu.



İrlanda kökenli Teksasli siyasetçi Beto o'Rourke'un kampanyasıyla ABD eski Başkanı Barack Obama'nın izinden gittiği yorumları yapılıyo.



2020'deki seçim yarışında O'Rourke'un dışında aday olan diğer Demokratlar arasında Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris gibi isimler yer alıyor.