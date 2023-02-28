ABD'de 2021'de 10 kişinin öldüğü süpermarket saldırısının faili şizofren çıktı

"SORULAR CEVAPSIZ KALIYOR"

Avukatlar, dosyada, "Alissa, bu semptomlardan çok fazla muzdarip ve iletişime geçme sorunu yaşıyor. Konuşurken sürekli tekrarlıyor ve kendisine sorulan sorular cevapsız kalıyor." ifadelerini kullandı.



Davaya bakan savcılardan Michael Dougherty, geçen ay, Alissa'nın algılama sorunu yaşadığı ve şizofreni belirtileri gösterdiğini açıklamıştı.



Alissa, Kasım 2021'de mahkemeye çıkamayacak seviyede akıl sağlığının yerinde olmadığı şüphesiyle hastaneye sevk edilmişti.



Ahmad Al Aliwi Alissa, Mart 2021'de Colorado eyaletinin Boulder kasabasında bir markette yaptığı silahlı saldırıda çalışanlar, müşteriler ve bir polisin de aralarında olduğu 10 kişiyi öldürmüştü.



Alissa, 10 kişiyi öldürmek ve 26 kişinin hayatını tehlikeye atmak suçlamasıyla yargılanıyordu.