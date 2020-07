ABD'de 21 eyaletten kısıtlamaları artırmaları istendi

ABD'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ''kırmızı bölge'' ilan edilen ve sayıları 21'e çıkan eyaletlerden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.



New York Times gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hazırladığı federal raporunda, Covid-19 vakalarının arttığı 21 eyaleti ''kırmızı bölge'' ilan etti.



Vaka sayılarında ciddi artış olan eyaletlerin sayısının 21'e yükseldiği ve bu eyaletlerin ''kırmızı bölge'' kategorisine alındığı belirtilen raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.



Her 100 bin kişide 100'den fazla vakaya rastlanan ve bu nedenle ''kırmızı bölge'' olarak değerlendirilen eyaletler arasında Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin yer alıyor.



Barların ve spor salonlarının kapatılması ve restoranların içeride servis kapasitesini yüzde 25'in altında tutması tavsiye edilen raporda, maske takmanın ve sosyal mesafeye uyulmasının teşvik edilmesi önerildi.



NEW YORK, BAŞKENT WASHINGTON'U ZORUNLU KARANTİNA LİSTESİNE ALDI



Öte yandan New York da seyahat uyarısını güncelleyerek Illinois, Kentucky, Minnesota, Puerto Rico ve Washington DC'den New York'a seyahat edenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirdi.



New York Valisi Andew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington dahil 5 eyaletten New York'u ziyaret edenlerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini duyurdu.

ABD'DE VİRÜS BULAŞTIRMA PARTİSİ