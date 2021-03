ABD'de 25 eyalette Covid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış

ABD’deki 25 eyalette, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.



ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, ülkedeki 25 eyalet ile başkent Washington D.C’de Covid-19 vakası nedeniyle hastaneye yatışlarda son bir hafta bir önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1,8'lik artış olduğuna dikkat çekildi, Michigan’da bu oranın yüzde 50'lere, South Dakota'da ise yüzde 40’lara kadar çıktığı ifade edildi.



Verilerde, hastaneye kabul edilen Covid-19 hastası her 3 kişiden 2’sinin 65 yaşın altında olduğuna ve hastaların önemli bir kısmının aşılamanın yüksek olduğu bölgelerden geldiğine dikkat çekildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların dördüncü dalga olarak yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.



Walensky, aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına işaret ederek, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum" diye konuşmuştu.



Ülkenin aşılamada alacak daha çok yolu olduğunu belirten Walensky, halka virüs nedeniyle alınan önlemlere uymaya devam etme çağrısında bulunmuştu.



Covid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD’de Covid-19 vaka sayısı 30 milyon 300 bine, can kaybı da 550 bine yaklaşmış bulunuyor.