ABD’de 25 kilometrelik corona virüs testi kuyruğu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde corona virüs hızla yayılırken test merkezlerinin önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.

Corona virüs testi yaptırmak isteyenler nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor.

Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor. ABD'liler test yaptırmak için geceden sıraya giriyor.

ARAÇ İÇİNDE 8 SAAT



Test yaptırmak için geceden sıraya giren Amerikalılar, 8 saatin üzerinde sıra bekliyor. Corona virüs vaka ve ölümlerin yükseldiği Florida, Teksas ve California’daki kişiler 25 km'ye yakın araç kuyrukları oluşturuyor. ABD genelinde 1250’nin üzerinde ‘arabaya servis’ corona virüs test istasyonu bulunuyor.



TEST SONUCUNU ALMAK 10 GÜNÜ BULUYOR



ABD genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı. Test olabilenler ise yoğunluktan dolayı test sonucunu öğrenmeleri kimi eyaletlerde 10 günü bulabiliyor.



RANDEVU ALIN AÇIKLAMASI



Eyalet yöneticileri, corona virüs testi olmak isteyenlerin önceden randevu almalarının önemini vurgularken; saatlerce beklememek için önceden randevu alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.



TEST SAYISINDA İLK 5’TEKİ EYALET



Ülkede test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test edildiği belirtiliyor.



ABD'DE VİRÜS BULAŞTIRMA PARTİSİ

