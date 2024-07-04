ABD'de 277 yolculu uçak, bozuk yemek nedeniyle acil iniş yaptı

ABD'den Hollanda'ya giden uluslararası Delta Havayolları uçağı, yolculara bozuk yemek servisi yapılmasının ardından acil iniş yaptı.

ABD'de 277 yolculu uçak, bozuk yemek nedeniyle acil iniş yaptı

içi servisin bir parçası olarak yolculara sunulan bozulmuş yiyecekler, Delta Havayollarına ait bir uçağın acil iniş yapmasına neden oldu.

Çarşamba günü Delta Havayolları'nın 136 sefer sayılı uçağı 'nin Michigan eyaletindeki Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'ndan 'ya hareket etti.

Ancak havayolu şirketi, yolculara "bozulmuş" yiyecek servis edildiğini anlayınca uçağın New York'taki JFK havaalanına yönlendirildiğini söyledi.

Delta Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, "Detroit'ten Amsterdam'a giden 136 sefer sayılı Delta uçuşu, uçak içi ana kabin yemek servisinin bir kısmının bozulduğuna dair raporların ardından Çarşamba sabahı erken saatlerde New York JFK'ye yönlendirildi." dedi.

ABC7'ye göre uçakta 277 yolcu bulunuyordu; ancak kaç kişinin bozulmuş yiyecekleri tükettiği ise bilinmiyor. 

"24 YARDIM VAKASI TIBBİ YARDIMI REDDETTİ"

New York ve New Jersey Liman İdaresi'nden bir sözcü Daily Mail'e yaptığı açıklamada "İniş sırasında 10'u uçuş ekibi üyesi ve 14'ü yolcu olmak üzere 24 yardım vakası meydana gelmiş ve bunların tamamı tıbbi yardım almayı reddetmiştir."

"YENİDEN OTEL ODALARI VE ULAŞIMLARI SAĞLANDI"

Ayrıca Liman İdaresi'ndeki sözcü, "Yolculara otel odaları ve ulaşım sağlandı ve varış noktalarına devam etmeleri için yeniden rezervasyon yapılacak." diye ekledi.

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