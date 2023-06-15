ABD'de 280 milyar dolarlık hırsızlık: Covid-19 fonunu böyle dolandırdılar

ABD’de Covid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındığı belirtildi. Dolandırıcılar, mahkumların ve ölülerin sigorta numaralarıyla devletten yardım aldı. Ayrıca 4.2 trilyon dolarlık fondaki 123 milyar doların ise israf edildiği ifade edildi.

ABD'de 280 milyar dolarlık hırsızlık: Covid-19 fonunu böyle dolandırdılar

Associated Press’in (AP) haberinde, hükümetinin Covid-19 yardımı olarak toplam 4,2 trilyon dolar ayırdığı belirtildi.

Haberde, olay “ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı” olarak nitelendirilirken, bu miktardan 280 milyar dolardan fazlası çalındığı, 123 milyar dolardan fazlasının ise israf edildiği aktarıldı. Bunun da Covid-19 için yapılan toplam yardımın yüzde 10’una denk geldiği belirtildi.

Müfettişler ve uzmanlar ise Covid-19 salgınının başlarında, yardım için ayrılan fonun hızlı bir şekilde dağıtımını yapmaya çalışan hükümeti suçlayarak, yardımlara başvurularda kısıtlamaların çok az ve gözetimin yetersiz olduğunu dile getirerek, bunun da dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını ileri sürdü.

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Yetkililer, dolandırıcıların hapishanelerdeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak, işsizlik yardımları aldığını ve bunu ülke çapında birçok eyalette yaptıklarını belirtti.

Washington Doğu Bölgesi Başsavcılığının ve Beyaz Yaka Suçlar Birimi Şefi Dan Fruchter, "Burada herkesin erişebileceği sonsuz bir para havuzu vardı. İnsanlar, yasal olmasa da sosyal olarak kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünerek kendilerini kandırdı." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığının Covid-19 Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Birimi Yardımcı Direktörü Mike Galdo yardım fonunun çalınmasıyla ilgili, "Bu, benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık." dedi.

Washington hükümetinin şimdiye kadar aralarında askerler, papazlar, diğer resmi görevliler ve suçluların da bulunduğu 2 bin 230’dan fazla kişiyi dolandırıcılıkla suçlayarak işlem yaptığı ve binlercesinin soruşturmasının ise devam ettiği ifade ediliyor.

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