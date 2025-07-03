ABD'de 3 saldırgan aracın içinden kalabalığa ateş açtı: Dört ölü, 14 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde bir gece kulübünün dışında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganların aracın içinden Artis Lounge gece kulübünün dışındaki insanlara ateş açtığı, saldırıda 14 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.



CBC News haber kanalının haberine göre, olay, kentteki River North bölgesinde yerel saatle 23.00 sıralarında meydana geldi. Chicago polisi, koyu renk bir aracın gece kulübünün yanından geçtiği sırada içinden ateş açıldığını, üç silahlı saldırganın olduğunu bildirdi.

ALBÜM LANSMAN PARTİSİNE GELMİŞLERDİ



ABD basınına yansıyan haberlere göre, saldırıya uğrayan kalabalık, olay sırasında rapçi Mello Buckzz’ın albümünün lansman partisinin ardından gece kulübünden ayrılıyordu.

Chicago polisi, saldırıda ikisi kadın ve ikisi erkek olmak üzere dört kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Yaralıların yaşlarının 21 ile 32 arasında değiştiği, ölen iki erkeğin ise 24 ve 25 yaşlarında olduğu bilgisi verildi. Yaralıların en az dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kent yetkilileri de birden fazla silahlı saldırgan olduğunu doğruladı.

"YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY DUA ETMEK"



Rapçi Mello Buckzz, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralananlar için dua istedi ve “Yapabileceğim tek şey tanrı ile konuşmak ve dua etmek” ifadelerini kullandı.



Saldırının ardından henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.



Aynı bölgede Kasım 2022’de de silahlı saldırı düzenlenmiş, o dönemde Hush Lounge olarak bilinen gece kulübünün olduğu bölgede düzenlenen saldırıda bir kişi ölmüş, üç kişi yaralanmıştı. Saldırının gece kulübünden atılan bir grubun kavga etmesinin ardından yaşandığı belirtilmişti.



Polis, saldırının ardından Hush gece kulübünü kapatmış, bir süre sonra burada Artis Lounge isimli gece kulübü açılmıştı.