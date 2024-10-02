ABD'de 36 limanda grev: 1977'den bu yana ilk grev

ABD'de Maine'den Texas'a kadar 36 limanda başlayan liman işçileri grevi, ülkenin tedarik zincirini ve ekonomisini felce uğratma riski taşıyor. Grevde, Uluslararası Liman İşçileri Birliği'ne (ILA) bağlı yaklaşık 45 bin liman işçisi, yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor. Grevin ABD ekonomisine her gün milyarlarca dolarlı zarara ve tüketici fiyatlarında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.



EN ÇOK ETKİLENECEK ÜRÜN MUZ



Uzmanlar, grevin etkilerinin ilk olarak bozulabilir gıda maddelerinde hissedileceğini belirtiyor. Pazartesi gece yarısı itibariyle başlayan grevde, muz, avokado, ananas ve meyve suları gibi ürünler öncelikli olarak etkilenecek. Özellikle muz, grevden en çok etkilenecek ürün olarak gösteriliyor. Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu'na göre, grevden etkilenen limanlar ABD'nin yıllık muz ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyor ve bu da yılda 3.8 milyon metrik ton muz anlamına geliyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Profesörü Jason Miller, sadece muz değil, hurma, incir, ananas ve avokado gibi meyvelerin de yüksek risk altında olduğunu söyledi. Miller'a göre, bu bozulabilir gıdalar kısa sürede tedarik zincirinde aksamalara yol açacak ve tüketici fiyatlarını artıracak. Ayrıca alkollü içkiler gibi ürünler de raflarda yerini almakta zorlanabilir.

NOEL SEZONUNDA SIKINTI YAŞANABİLİR



Grev birkaç hafta daha devam ederse, ABD'nin en yoğun alışveriş dönemi olan kış tatili sezonunda birçok ürün tedarik sıkıntısına girebilir. Oyuncaklar, yapay Noel ağaçları, araba parçaları, kahve, meyve ve elektronik ürünler gibi çok çeşitli malların teslimatında gecikmeler yaşanabilir. Özellikle Playmobil ve Lego gibi Avrupalı oyuncak üreticileri, ABD'nin Doğu Yakası limanlarına bağımlı oldukları için büyük bir darbe alacak. Diğer taraftan, Batı Yakası limanlarını kullanan Jakks ve Funko gibi rakipler daha az etkilenebilir.



Tedarik zinciri aksaklıkları, yalnızca perakendecileri değil, otomobil parçaları tedarikçilerini de zor durumda bırakacak. Perakendeciler ve ithalatçılar, en önemli satış dönemleri olan tatil sezonu öncesinde ürün stoklarını güvence altına almak için Batı Yakası limanlarına ve hava taşımacılığına yönelmeye çalışıyor, ancak bu alternatifler hem yüksek maliyetli hem de sınırlı bir çözüm sunuyor.



GÜNDE 4,5 MİLYAR DOLARLIK ZARAR



JP Morgan'ın analizine göre, Doğu ve Körfez kıyısındaki limanların kapanması ABD ekonomisine günlük 3,8 ila 4,5 milyar dolar arasında zarar verebilir. Grevden kaynaklanan bu kayıpların bir kısmı normale döndükten sonra telafi edilebilecek olsa da, kısa vadede ABD ekonomisinde önemli bir darbe yaşanabilir.



ABD Başkanı Joe Biden'ın, grevi durdurmak için Taft-Hartley Yasası'nı kullanarak 80 günlük bir bekleme süresi talep etmesi bekleniyordu ancak Biden, hafta sonu yaptığı açıklamada greve müdahale etmeyeceğini net bir şekilde belirtti. Beyaz Saray, yönetim yetkililerinin 24 saat boyunca müzakereleri hızlandırmak için çalıştığını ve Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tedarik zincirinin etkilerini yakından izlediğini duyurdu. Ayrıca, muhtemel aksaklıklara karşı hazırlık yapmak için bir görev gücü oluşturuldu.